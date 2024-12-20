WP сообщила об отказе ЕС вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО

Предполагаемая отправка «миротворческого контингента» под эгидой НАТО не вызвала одобрения в Европейском союзе (ЕС), пишет издание Washington Post (WP).

Ранее европейские столицы активно рассматривали эту идею в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Отмечалось, что такая инициатива вызвала интерес у Великобритании, стран Прибалтики и Скандинавии.

Как сообщило WP, отправка миротворцев под флагом НАТО требует консенсуса среди членов альянса и рассматривается Россией как нежелательная мера, подтверждающая участие Запада в конфликте на Украине.

На данный момент ясности в том, какие страны и в каком количестве будут готовы предоставить свои войска Киеву, нет. Европейские лидеры подчеркивают, что такая операция потребует широкой поддержки внутри стран-участниц, а также значительных военных ресурсов.

Позиция США в этом вопросе также остается неопределенной. Хотя новоизбранный президент Дональд Трамп проявлял интерес к данной идее, судьба ее реализации во многом зависит от того, как новая администрация США на нее отреагирует.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что вопрос о введении миротворцев на территорию Украины на данный момент снят с повестки.