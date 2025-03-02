WP: США собираются вывести десятки тысяч своих военных из ЕС

По информации, полученной от трех европейских дипломатов, Соединённые Штаты Америки намерены вывести из стран Европейского союза около двадцати тысяч своих военнослужащих. Это решение, по их словам, было принято бывшим президентом США Джо Байденом ещё в начале украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Post.

Один из представителей дипломатического корпуса НАТО отдельно отметил, что это событие знаменует собой возвращение к обычной жизни, поскольку войска были размещены в рамках чрезвычайного плана.

«Три европейских дипломата заявили, что ожидают вывода примерно 20 000 американских военнослужащих, о котором администрация Байдена объявила в начале войны на Украине», — пишет The Washington Post.

В Польше, где дислоцировано около 10 000 американских военных, присутствие США крайне важно на случай конфликта с Россией. Однако министр обороны США Пит Хегсет в прошлом месяце предупредил, что «присутствие Америки в Европе не будет длиться вечно».

Ранее Илон Маск заявил о необходимости США выйти из состава НАТО и ООН.