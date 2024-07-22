WP: Трамп предложил Кеннеди-младшему должность в администрации

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп предлагал своему сопернику по гонке Роберту Кеннеди-младшему высокую должность в своей администрации взамен на поддержку на предстоящих в стране выборах. Об этом сообщило издание WP со ссылкой на слова Кеннеди-младшего.

Политик сообщил о том, что экс-глава государства предложил ему должность в сфере здоровья и медицины. По словам Кеннеди-младшего, он отказался от предложения Трампа и решил продолжить свою борьбу за президентское кресло.

Он подчеркнул, что уважает Трампа за его обращение, так как никто из Нацкомитета демократов ранее не обращался к нему по подобному поводу. Вместо этого, демократы направляли огромные средства на срыв его предвыборной кампании, утверждает Кеннеди-младший.

Накануне американская конгрессвумен потребовала от Байдена доказательства того факта, что он еще жив.