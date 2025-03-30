Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о прекращении трудовых отношений практически со всеми сотрудниками «Института мира», который финансируется конгрессом Соединённых Штатов Америки. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в американской газете Washington Post со ссылкой на представителей организации.

Работники рассказали, что некоторым из них предложили компенсацию и продление медицинской страховки на дополнительный месяц, если они откажутся от подачи иска в суд.

«Администрация Трампа в ускоренном порядке уволила персонал „Института мира“ США… (были уволены — прим. ред.) от 200 до 300 человек, почти весь персонал штаб-квартиры института», — говорится в публикации издания.

USIP — американское федеральное учреждение, декларируемой задачей которого является содействие по всему миру разрешению и предотвращению конфликтов.

Ранее о расходах другой структуры, что постигла участь ликвидации, USAID высказался венгерский премьер-министр Орбан. Он заявил, что агентство тратило миллионы долларов на гонорары звездам, которые выступали на Украине и публично поддерживали эту страну. В действительности все их публичные заявления не были искренними, а щедро оплачивались из американского бюджета.