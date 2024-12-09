WP: уход Асада от власти в Сирии застал руководство США врасплох

То, что президент Сирии Башар Асад так внезапно подал в отставку, стало полной неожиданностью для Белого дома. Он оказался не готовым к такому сценарию. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на мнение одного из американских чиновников.

Очень многие члены правительства Соединенных Штатов были обескуражены тем, как быстро Асад сдал власть в Сирии. Даже те, кто постоянно ратовал за его отстранение, оказались полностью не готовы к такому стремительному развитию событий. Теперь их стало беспокоить то, как пришедшие к власти оппозиционеры будут справляться с бременем власти.

«Чиновники США далеки от уверенности в том, что повстанцы будут управлять гуманным или эффективным образом», — указано в статье.

Теперь руководство США активно консультируется со всеми странами, которые имеют общую границу с Сирией. Оно пытается выгадать хоть что-то от той нестабильности, которая сейчас установилась в данном регионе.

Ранее стало известно, что президент США Байден призвал привлечь Асада к ответственности. Его не устраивает то, что сирийский лидер сложил с себя полномочия и скрылся за рубежом. По мнению главы Белого дома, Башар Асад должен ответить за свои предыдущие поступки.