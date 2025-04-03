WP: в Вашингтоне началась встреча главы РФПИ Дмитриева и Уиткоффа

В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне стартовала встреча между Кириллом Дмитриевым, руководителем Российского фонда прямых инвестиций, и Стивом Уиткоффом, специальным представителем президента США. Об этом сообщает американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

По словам собеседника журналистов, стороны уже приступили к переговорам. В ходе них планируется обсудить ряд важнейших вопросов международной повестки, среди которых украинская тема и обсуждение продолжения курса на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Переговоры идут…» — заявил источник.

На данный момент официальные источники как с российской, так и с американской стороны не подтвердили информацию о переговорах между Дмитриевым и Уиткоффом.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США примут меры против России в случае отказа от перемирия на Украине.