Украинские военкомы начали массовые облавы на курорте Буковель

Сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования) продолжают массовые облавы на Украине. Недавно группа работников военкомата прибыла с проверкой на курорт Буковель на западе страны.

О рейдах сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале. По его данным, сотрудники ТЦК стали устраивать облавы в Буковеле — крупнейшем горнолыжном курорте Украины. Военкомы проверяют документы жителей, особенно мужчин призывного возраста.

Как отмечает РИА Новости, мобилизацию на Украине ужесточают незаконно, применяя к людям силу, забирая из самых неожиданных мест. Часто потенциальных призывников забирают с улицу микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Подобные видео широко распространены в Сети.

Ранее сообщалось, что жителям Львова пришлось отбиваться от сотрудников военкомата во время праздника в ресторане.