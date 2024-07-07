WSJ: Белый дом диктовал вопросы интервьюирующим Байдена журналистам

Политика

Фото: [unsplash.com]

Как минимум двое журналистов, бравших интервью у президента Соединенных Штатов Джо Байдена в последнее время, задавали вопросы лидеру, следуя списку от Белого дома. Соответствующую информацию раскрыло американское издание WSJ в своем материале.

Согласно информации издания, радиоведущая Андреа Лоуфул-Сандерс для интервью получила список из 8 вопросов от администрации. В то же время, она выдвинула Белому дому и свое условие: разрешение на уточняющие вопросы. 

Радиоведущий Эрл Ингрэм также подтвердил WSJ факт получения вопросов. 

В то же время, оба интервью последовали за неубедительным выступлением Байдена на теледебатах, подчеркнули журналисты. 

В свою очередь предвыборный штаб американского лидера заявил о том, что не ставит условий ведущим. По словам представителей, интервьюеры всегда могут задать свой вопрос, если ответ на него будет лучше информировать слушателей. 

Ранее Байден назвал себя «парнем, который остановил Путина».

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