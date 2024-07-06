Байден назвал себя «парнем, который остановил Путина»

Президент США Джо Байден в беседе с телеканалом ABC News, отвечая на вопрос журналистов, в состоянии ли он «эффективно руководить страной в течение следующих четырех лет», решил приплести почему-то своего российского коллега Владимира Путина.

Напомним, стареющий Байден частенько упоминает Путина в своих интервью. Причем, совершенно не стесняясь в выражениях. То называет президента России убийцей, то мясником. На что последний вежливо и неизменно желает 83-летнему главе Белого дома здоровья.

«Я тот парень, который сплотил НАТО. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который вместе с AUKUS разработал южно-тихоокеанскую инициативу. Я тот парень, который объединил 50 стран — не только в Европе, но и за ее пределами, чтобы помочь Украине», — сказал Байден.

Что именно он имел ввиду, говоря, что якобы остановил Путина, Байден пояснить отказался. При этом заявил, что у него достаточно физических и умственных и способностей, чтобы руководить США еще один президентский срок.

«Я бы не баллотировался, если бы не думал, что это так», — отрезал президент.

Ранее Байден пожаловался супруге Джил, что проиграл теледебаты своему сопернику по выборам Дональду Трампу.