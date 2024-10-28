Количество мобилизованных в ВСУ сокращается, вопреки усиливающимся мерам по призыву во время текущего конфликта, пишет газета The Wall Street Journal.

В прошлом году Киев принял решение снизить возраст начала обязательной военной службы до 25 лет, что вызвало неоднозначные отзывы среди населения. Вдобавок были введены жесткие наказания для тех, кто пытается избежать призыва, однако такие шаги не привели к ожидаемому увеличению числа призывников.

Как пишет издание, власти начали проводить проверки в общественных местах, включая элитные ночные заведения Киева и Одессы, а также на концертах и в магазинах, чтобы выявлять мужчин призывного возраста.

Отмечается, что проблема недостатка личного состава в украинской армии остается критической, несмотря на активные попытки формирования резервов и обучения новых солдат при поддержке зарубежных партнеров, в частности, Франции.

Ранее чешский портал Forum24 сообщил, что оборонная промышленность Украины при ее поражении перейдет к России.