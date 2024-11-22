Швеция выделит $2,25 млрд на военную поддержку Украине

Шведское правительство приняло решение выделить Украине в качестве военной помощи два транша по 25 млрд крон (или $2,25 млрд) в 2025 и 2026 годах. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно, что, помимо двух материальных траншей правительство Швеции готово помочь военно-промышленному комплексу Украины освоить производство ракет большой дальности, а также беспилотников. На это также планируется также выделить финансы.

При этом, по данным от шведских властей, детали нового пакета появятся чуть позднее, в январе 2025 года.

Поддержать оборонную промышленность Киева решила и Норвегия, объявив о своем решении о выделении почти 45 миллионов долларов на эти цели.