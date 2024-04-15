WSJ: Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник 15 апреля

Ранее мы сообщали, что Иран выпустил по Израилю за сутки более 300 ракет и беспилотников. Как заявили в Тегеране, удар наносился исключительно по военным объектам и не имел под собой цель причинить вред мирным израильтянам.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США и ряда других стран Запада, Израиль может ответить на иранскую атаку уже в наступивший понедельник, 15 апреля.

«США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно, уже в понедельник», — пишет издание.

Напомним, отношения между Ираном и Израилем в очередной раз обострились после того, как в Сирии вследствие работы израильской авиации было поражено здание иранского консульства. Это произошло в апреле. В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес ответный удар по территории Израиля, отметив, что месть совершена. Эксперты называют ночную атаку одной из масштабной в плане применения различных видов дронов. Мир наблюдает за ситуацией, будет ли нанесен ответный удар со стороны ЦАХАЛ и не перерастет ли конфликт в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Отметим, что генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя атаку Тегерана на Израиль предупредил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны.