WSJ: Израиль обнаружил у «Хезболлы» крупные партии российского оружия из Сирии

В ходе наступления на южную часть Ливана израильские военные обнаружили «значительные запасы российского вооружения», включая противотанковые ракеты «Корнет», сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно приведенной информации, часть этого вооружения в последние годы была отправлена в Ливан с сирийских складов. WSJ упоминает, что Россия на протяжении длительного времени обеспечивала сирийскую армию оружием и также имеет свои военные базы в стране.

По данным издания, израильские власти были осведомлены о наличии у «Хезболлы» «определенного количества российского оружия», но полагали, что оно датируется советским периодом.

Однако недавние находки показывают, что это «более современное и более обширное вооружение, чем ожидали военные эксперты», что значительно увеличивает возможности «Хезболлы» в ведении боевых действий.

Неуказанные сотрудники сирийской службы безопасности сообщили WSJ, что с 2015 года бойцы «Хезболлы» поддерживают президента Башара Асада, что улучшило их доступ к запасам российского оружия в Сирии.

Журналист WSJ смог осмотреть часть обнаруженного российского вооружения в Национальной лаборатории Израиля по разбору боеприпасов, куда доставляют изъятые на юге Ливана материалы. Кроме «Корнетов» были зафиксированы системы ПТРК «Метис», «Конкурс», «Фагот» и Sagger (ПТРК «Малютка»).

Ранее Ливан подтвердил, что согласен с предложением США о прекращении огня с Израилем.