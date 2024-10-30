WSJ: кандидат на пост министра финансов от Трампа обещает сократить госрасходы

Известный американский инвестор Джон Полсон хочет начать сотрудничать с Илоном Маском для оптимизации федеральных расходов, если Дональд Трамп снова займет президентский пост. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на иностранное СМИ.

Полсон, стремящийся продлить налоговые льготы, установленные Трампом в 2017 году, также намерен выступить против субсидий на зеленую энергию. Отмена налоговых льгот на нее может привести к поступлению $921 млрд в госбюджет в течение следующего десятилетия.

Помимо этого, Трамп рассматривает возможность освобождения от налогов для таких категорий граждан, как полицейские, пожарные, военнослужащие и ветераны. Он предложил исключить чаевые, сверхурочные выплаты и денежные пособия из налогообложения.

В то же время эксперты прогнозируют, что возможное возвращение Трампа к власти может сопровождаться ростом инфляции, увеличением процентных ставок и расширением дефицита.

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