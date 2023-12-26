WSJ: Нетаньяху назвал три условия для мира с Палестиной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что для достижения мира в Газе достаточно выполнения трех условий, пишет The Wall Street Journal.

Одним из условий, по информации издания, является — полная «дерадикализация» палестинского общества. Кроме того, ЦАХАЛ оставляет за собой право «демилитаризовать» сектор Газа. Что до движения палестинского сопротивления ХАМАС, то оно должно быть ликвидировано — это третье условие мира.

«Для демилитаризации» Газы потребуется установить временную зону безопасности по периметру Газы, а также начать досмотры на границе с Египтом, чтобы предотвратить провоз оружия в анклав», - пишет издание со ссылкой на Нетаньяху.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».