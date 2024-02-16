WSJ: Nike планирует сократить более чем 1600 сотрудников

Американская компания по производству спортивной одежды Nike планирует сократить порядка 1600 сотрудников, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании. Отмечается, что это — 2% от всего штата Nike.

Как пишет источник, такие меры связаны с попыткой компании избежать крупных расходов. В документе указано, что сокращения начнутся в пятницу, 16 февраля. Второй этап увольнений завершится к концу квартала.

WSJ со ссылкой на генерального директора Nike Джона Донахью пишет, что на данный момент компания использует свои ресурсы для увеличения инвестиций преимущественно в производство одежды для бега, женской одежды и бренда Jordan.

Nike — американская транснациональная компания, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и обуви. Штаб-квартира находится в городе Бивертон (штат Орегон).

Летом 2022 году Nike сообщила, что компания полностью покидает рынок России. Такие меры связаны с проведением специальной военной операции на Украине.

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