Москвичка разработала автошнуровку, вдохновившись фильмом «Назад в будущее»

Студентка из Москвы смогла воссоздать автоматическую шнуровку на обуви, буквально повторив технологию из вселенной Роберта Земекиса «Назад в будущее». Об этом сообщает gazetametro.ru .

Девушка из факультета «Робототехнические и интеллектуальные системы» МАИ решила помочь людям с ограниченными возможностями и проблемами с моторикой, а также всем, кого еще с детства выводят из себя шнурки. Как отметила студентка, у нее есть родные, кому тяжело нагибаться и завязывать обувь.

По словам автора проекта, у нее было около 40 разных модификаций обуви со шнуровкой и вариантами их автозавязывания. В итоге остановились на одном, где основная часть электроники спрятана под стельку.

«Одни работают за счет того, что шнурок наматывается на вал, а дуга отодвигает язычок, а другие – за счет приводов, которые максимально открывают кроссовки. В них шнурков в принципе нет, но эта модификация нам кажется наиболее удачной», — отметила москвичка.

Работала автор не одна, а в команде вместе со сверстниками. Все они опробовали новую разработку и остались довольны результатом. Не исключено, что в скором времени в России запустят аналогичную обувь совсем как в полюбившемся многим кино «Назад в будущее».

Примечательно, что самошнурующиеся кроссовки уже выпускались, но лишь за пределами РФ крупными компаниями. В 2016-м Nike провели интернет-лотерею, где можно было получить подобную обувь.

Ранее сообщалось, что известный автор книг призналась в использовании ИИ.