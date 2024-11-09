WSJ: Пентагон отказался от передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS в приоритетном порядке

Министр обороны США Ллойд Остин отклонил просьбу Владимира Зеленского о приоритетном предоставлении тактических ракетных комплексов ATACMS, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских чиновников.

Остин отметил, что подобный шаг нарушил бы давние соглашения с другими покупателями, что, по его мнению, неуместно в текущей ситуации. Он также выразил сомнения в обоснованности требований Зеленского, заявив, что тот «просит слишком многое».

По данным источника, Пентагон сталкивается с проблемами ограниченных запасов боеприпасов для истребителей F-16, которые могли бы быть переданы Украине. Это ставит под сомнение способности Киева получать необходимую военную помощь, уточняет издание.

Тем не менее, Вашингтон продолжает поддерживать Украину, планируя отправить Киеву более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Ожидается, что перехватчики прибудут в ближайшие недели.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что Владимир Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь.