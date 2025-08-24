Пентагон на протяжении нескольких месяцев не разрешает Украине применять дальнобойное вооружение для нанесения ударов по территории России, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на официальные источники.

По информации от источников издания, с конца весны не зафиксировано атак с использованием американских дальнобойных ракет ATACMS. За этот период была предпринята одна попытка Киева нанести удар вглубь территории России с помощью этих систем, однако Вашингтон наложил запрет на их применение.

«Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России... Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции, в то время как Белый дом пытается расположить Кремль к началу мирных переговоров», — говорится в публикации.

