Украинские вооруженные силы сталкиваются с существенными трудностями в Сумской области, в то время как Россия усиливает свое наступление на этом участке фронта. Подробный анализ ситуации описала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечают аналитики, проблемы у ВСУ серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Так, российские войска продолжают продвигаться к Сумам, после того как вытеснили украинские подразделения из Курской области. Отмечается, что попытки украинской армии удержать позиции обходятся крайне дорого в людском ресурсе.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне заявил, что российская тактика «измотать численностью» продолжает давать результаты.

Кроме того, как пишет WSJ, после отступления из Курской области украинские войска обнаружили устаревшие окопы и системы обороны. Украинские солдаты вынуждены рыть новые фортификационные сооружения под постоянным обстрелом дронов.

В связи с угрозой российского наступления украинские командиры отправляют в горячие точки элитные подразделения, чтобы закрыть брешь в обороне. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что усилия по укреплению оборонительных линий ведутся с учетом тактики противника, включающей адаптивную инженерную систему.

Российские войска перешли границу в Курской области и вошли в Сумскую 12 марта. В мае президент РФ Владимир Путин заявил о создании так называемой буферной зоны вдоль российско-украинской границы с целью защиты приграничных регионов, таких как Белгородская, Брянская и Курская области.

Ранее стало известно, что российские военные начали использовать новую лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации.