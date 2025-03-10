WSJ раскрыла, какие задачи для ВС РФ в зоне спецоперации выполняют ослы и кони

Российская армия активно использует коней и ослов в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, животные на фронте служат «невидимой» доставкой материалов на передовые позиции. Это тактическое решение позволяет с минимальным шумом проводить перевозки, избегая дронов.

Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором один из российских военнослужащих удивился, когда увидел вместо военного «Урала» осла, который подошел к его позиции. В других телеграм-каналах появились кадры передвижения бойцов ВС РФ на конях.

В комментарии RTVI депутат Государственной думы РФ и член комитета по обороне Виктор Соболев назвал практику с животными на передовой эффективной альтернативой для транспортировки материальных средств. При этом, отметил Соболев, появление ослов и коней не свидетельствует о возрождении кавалерийских частей в российских войсках.

По информации WSJ, не только российская сторона применяет оригинальные решения в вопросах логистики на передовой. Украинские военные также используют ручные тележки для доставки грузов к линии фронта.

В историческом контексте значение кавалерийских войск начало снижаться с началом Первой мировой войны. В советской армии накануне Второй мировой войны еще существовала конница, однако ее численность постепенно сокращалась. Окончательное упразднение кавалерии в советских вооруженных силах произошло в 1955 году.

Ранее сообщалось, что украинские боевики поразили свои же позиции в Судже ракетами HIMARS.