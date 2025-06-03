WSJ рассказали о роли Трампа в победе Навроцкого на выборах в Польше

Издание The Wall Street Journal (WSJ) заявило , что поддержка, оказанная США Каролю Навроцкому, победившему на президентских выборах в Польше, оказала значительное влияние на исход голосования.

Навроцкий, представляющий консервативные взгляды, во втором туре получил около 51% голосов избирателей. Его оппонент Рафал Тшасковский, занимающий пост мэра Варшавы, набрал 49%.

WSJ подчеркивает, что еще за шесть месяцев до выборов о Навроцком мало кто знал. Партия «Право и справедливость» (PiS), хотя он и не является ее членом, выразила ему свою поддержку и выдвинула его кандидатуру на пост президента.

Важным фактором, способствовавшим росту доверия к Навроцкому, стало одобрение американского президента Дональда Трампа, с которым польский политик встретился 1 мая, будучи еще кандидатом.

Милан Ник, старший научный сотрудник Германского совета по международным отношениям, отметил, что из всех сигналов, исходивших из Вашингтона относительно польских выборов, наиболее значимой для Навроцкого оказалась фотография с Трампом в Белом доме, призванная укрепить его авторитет.

Аналитики, беседовавшие с The Washington Post, высказали мнение, что победа Навроцкого еще раз свидетельствует о растущей популярности правого популизма в Европе — идеологии, близкой к лозунгу Трампа MAGA (Make America Great Again).

Ранее стало известно о планах нового президента Польши прекратить помощь Украине.