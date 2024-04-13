WSJ: Россия может возобновить работу Запорожской АЭС в декабре

Предполагается, что РФ может возобновить работу Запорожской АЭС в конце текущего года, в декабре. Соответствующее заявление сделали журналисты издания The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного европейского дипломата.

В публикации предполагается, что перед российским государством стоит цель вернуть к работе хотя бы один из реакторов станции. Источник издания также выдвинул предположение, что РФ может частично возобновить работу АЭС к 40-й годовщине ее подключения к электросети СССР, которая состоится в последнем месяце текущего года.

Представители станции ранее заявляли, что четвертый энергоблок АЭС готовится к переводу в режим «холодного останова» из-за закрытия отопительного сезона в регионе. В данном состоянии станция не сможет вырабатывать тепловую энергию, уточняли тогда в ЗАЭС.

Накануне сообщалось, что ВСУ совершили обстрел запорожского Токмака в результате которого, пострадали десятки местных жителей.