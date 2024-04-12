Десятки жителей запорожского Токмака пострадали после обстрела ВСУ, есть погибшие

Армия Украины обстреляла многоквартирный сектор Токмака в Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, в результате атаки погибли и пострадали люди. Среди получивших травмы есть дети.

Военные силы Украины атаковали многоквартирный сектор Токмака. Этот город находится по центру между Мелитополем, Запорожьем и Мариуполем. Через него проходит множество дорожных разветвлений, в том числе по направлению в Энергодар. Глава Запорожской области обнародовал свежие данные по погибшим и пострадавшим.

«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены», — написал Балицкий в личном блоге.

Обстрел ВСУ нарушил энергоснабжение в Токмаке. Без тепла и света остались 25 частных домов и девять многоэтажек. На месте работают спасатели, разбираются завалы и тушатся очаги возгорания.

Угроза повторного обстрела при этом сохраняется. Украинские силы часто повторяют их в Токмаке. 4 апреля они совершили атаку, ударив по одному из домовладений. Здание в итоге полностью разрушилось. Также оказался поврежденным газопровод.

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