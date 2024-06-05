WSJ: состояние Байдена демонстрирует признаки ухудшения

Уровень вовлеченности американского президента в непубличные дела непостоянен, и это говорит о его ухудшающемся состоянии. Так считает издание The Wall Street Journal.

Журналисты взяли интервью у 45 человек, относящихся к разряду профессиональных политиков. Все они уверены, что ранее Джо Байден имел славу успешного переговорщика и знатока юриспруденции. Сейчас же глава Белого дома демонстрирует очень неравномерное поведение. То он очень энергичен, то вдруг делает непонятные заявления на основе скудной информации.

«Его поведение и знание деталей менялись изо дня в день. В некоторые дни у него были свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он бормотал и полагался на записи», - так его знакомые охарактеризовали поведение Байдена во время общения с Республиканской партией по поводу повышения потолка государственного долга.

В январе на встрече с конгрессменами президент так тихо говорил, что часть участников встречи еле его слышали. Он читал с бумажки очевидные вещи, а временами даже делал вид, что уже отключился либо заснул. Даже его сторонники, демократы, вынуждены признать, что Байден стал гораздо более медленным, чем был ранее.

Ранее украинский лидер Зеленский раскритиковал решение Байдена не приезжать в Швейцарии для участия в конференции по Украине. Он назвал «не самым сильным» такое решение. Глава Украины считает, что Байден очень нужен саммиту, так как все союзники Киева смотрят именно на реакцию Соединенных Штатов.