WSJ: США намерены передать Израилю высокоточные бомбы на 320 миллионов долларов

Администрация главы Белого дома Джо Байдена собирается передать Армии Израиля используемые военной авиацией высокоточные бомбы семейства Spice, пишет со ссылкой на полученную переписку между властями двух стран издание Wall Street Journal.

Отмечается, что достигнута предварительная договоренность между Вашингтоном и Тель-Авивом по указанному вопросу на сумму в 320 млн долларов.

«Администрация Байдена планирует передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов», - пишет издание.

В материале также приводится, что 31 администрация Байдена еще 31 октября уведомила Конгресс о том, что планирует Израилю указанный вид вооружений.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».