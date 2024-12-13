WSJ: свержение Асада в Сирии повысило важность Украины для РФ

Падение режима Башара Асада, одного из ключевых союзников Москвы в Сирии, существенно усилило значимость победы России на Украине. С таким мнением выступил старший аналитик по России в International Crisis Group Олег Игнатов, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Подчеркивается, что текущая ситуация в Сирии оказала негативное воздействие на статус России как геополитического актера, что создает неопределенность относительно возможных переговоров по Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Некоторые эксперты предполагают, что Москва будет усиливать давление на Украину как в военной, так и в дипломатической сферах, демонстрируя таким образом свою решимость.

«Если он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) не пошел ва-банк из-за Сирии, Украина — это то место, где, по его мнению, он должен достичь своих целей», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшем будущем может подписать соглашение с новым сирийским руководством, которое обеспечит сохранение двух российских военных баз на территории страны.