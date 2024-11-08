WSJ: Трамп планирует усилить давление на Иран во время президентского срока

Республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, собирается усилить экономические санкции против Ирана и сократить его экспорт нефти. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники, знакомые с планами Трампа.

Издание также напоминает, что негативное отношение Трампа к Ирану проявилось во время его первого срока на посту президента. В 2018 году он объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий и ввел санкции против Тегерана.

Трамп применял подход «максимального давления», надеясь, что Иран изменит свое поведение, в том числе улучшит ситуацию с правами человека и остановит финансирование организаций, которые США считают террористическими.

В его второй президентский срок, как отмечает WSJ, Трамп учтет угрозы со стороны иранского режима, исходящие после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани в 2020 году.

Источники WSJ сообщают, что новая команда стремится быстро ограничить нефтяные доходы Ирана, что воссоздаст прежнюю стратегию Трампа. Однако чиновники не раскрывают деталей его планов по усилению давления на Тегеран.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если тот завершит войны.