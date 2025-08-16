WSJ: Трамп заявил ЕС о готовности предоставить Украине «гарантии безопасности»

В ходе встречи с европейскими лидерами, состоявшейся по итогам саммита на Аляске, президент США Дональд Трамп выразил готовность предоставить гарантии безопасности Украине, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание, по информации из достоверных источников, в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран, состоявшегося на борту президента США, Дональд Трамп выразил готовность Соединенных Штатов предоставить Украине прямые гарантии безопасности.

В пятницу, после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, Дональд Трамп заявил, что теперь судьба соглашения по урегулированию конфликта на Украине зависит от позиции Владимира Зеленского и европейских государств.

В преддверии встречи с Владимиром Путиным он категорически отказался отвечать на вопросы СМИ о том, могут ли США и НАТО гарантировать безопасность Украины. Что заставило его так резко изменить свою позицию по этому вопросу, остается загадкой.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.