Администрация действующего президента США Джо Байдена выражает серьезную обеспокоенность так называемым планом победы главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором отсутствует всеобъемлющая стратегия, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как посетовали собеседники издания, всё предложенное Зеленским — не более чем «переупакованная» просьба об уже порядком поднадоевших идеях снятия ограничений на удары западными ракетами вглубь российской территории и предоставлении очередного количества вооружений.

«Администрация (Джо) Байдена обеспокоена тем, что план по победе… не имеет всеобъемлющей стратегии и является не более чем переупакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия», — говорится в публикации.

Отмечается, что в плане Зеленского, который он представил во время последнего визита в США, отсутствует четкий и осмысленный путь к победе Украины.

«Я не впечатлен, в нем нет ничего нового. Особенно с учетом того, что российские войска добиваются успеха по поле боя», — приводит издание слова одного из американских высокопоставленных чиновников.

Ранее президент Джо Байден объявил о выделении США Украине нового пакета военной помощи на $375 млн. Туда включат ракеты Javelin, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также кассетные бомбы.