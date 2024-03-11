WSJ: военных сил России может хватить в зоне СВО еще на несколько лет

Россия может поддерживать масштабы военного производства от двух до пяти лет, уверены аналитики издания The Wall Street Journal . Они ссылаются на анонимный источник НАТО. Таким образом, делают вывод авторы материала, ВС РФ хватит сил в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

В частности, газета также использует данные разведки двух европейских стран. Эстонская разведка сообщила, что объем производства артиллерийских снарядов в России превышает общий объем производства таких же в США и Европейском союзе (ЕС).

Авторы статьи отмечают, что именно артиллерийская сила ВС РФ повлияла на взятие Авдеевки в феврале 2024 года.

По мнению шведского военного эксперта Оскара Йонссона, который также дал свою оценку WSJ, РФ сильно увеличила объемы производства во многих оборонных отраслях.

Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля 2024 года. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии этого города Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью России.

Ранее мы сообщали, что в двух областях Украины работал сигнал воздушной тревоги.