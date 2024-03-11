В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Так, около 10:10 по московскому времени сирены работали на территории Днепропетровской и Сумской областей.

В ночь на 11 марта сообщалось о воздушной тревоге в Одесской и Харьковской областях. Отмечалось, что были слышны взрывы в Одессе и Харькове. Позже СМИ сообщили, что в Одесской области был поврежден объект инфраструктуры.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За два дня до этого киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате чего было повреждено шоссейное полотно. Тогда взрывное устройство, которое было приведено в действие, заложили в грузовик, следовавший из Краснодарского края.

Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары по объектам критической инфраструктуры Украины направлены на снижение военного потенциала ВСУ. Ежедневно главы военных администраций украинских регионов информируют о последствиях атаки, однако какие именно объекты повреждены, они не уточняют.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области после атаки дронов произошел пожар на электроподстанции. Пострадавших не было.