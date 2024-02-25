«Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнее время российский президент проявил уверенность в военной и экономической стабильности государства, в то время как Киев все чаще сталкивается с трудностями на поле боя.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что ВС России с начала специальной военной операции освободили на всех направлениях больше 317 квадратных километров. В декабре под контроль российской армии перешел населенный пункт Марьинка. 17 февраля стало известно об освобождении Авдеевки.

Таким образом, взятие под контроль Марьинки и Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, а также обезопасить столицу ДНР от ударов со стороны ВСУ.

Украинские власти все чаще жалуются на нехватку боеприпасов у ВСУ. Об этом также пишет западная пресса. Источники уточняют, что из-за снижения интенсивности ударов со стороны Украины, солдаты терпят неудачи на поле боя, а также все чаще попадают в плен из-за бессилия.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели, как сообщал президент России Владимир Путин, заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать поставленное западом оружие для ударов по российской территории.