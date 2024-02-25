Зеленский заявил, что Киев не будет использовать западное оружие для ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об использовании западного оружия для ударов по территории РФ. Он сообщил, что Киев не будет обстреливать им российскую территорию. Слова Зеленского приводит издание «Страна.ua».

«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской», — утверждает Зеленский.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что западные страны потребовали от Украины предоставить список целей на территории России, по которым ВСУ будут наносить удары, а также обосновать целесообразность их нанесения.

Украина регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на территории РФ. Чаще всего ВСУ используют беспилотники. Регулярно власти приграничных регионов, преимущественно Белгородской, Курской и Брянской областей, сообщают о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). В этих областях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

МИД РФ направлял ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют Украине свои оружие и вооружение, однако никакой реакции не последовало.

Ранее стало известно, что ПВО сбила беспилотники в Белгородской области, а также в небе над Черным морем.