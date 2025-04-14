Сазонов, выдвинутый от Национальной коалиционной партии (НКП), одержал победу на муниципальных выборах, состоявшихся 13 апреля.

Сазонов активно вовлечен в политическую жизнь Хельсинки с 2017 года. Тогда он был избран в городской совет. С 2021 года политик занимает должность заместителя мэра по социальным вопросам и здравоохранению. Сам политик родился в 1993 году в Хельсинки в семье эмигрантов

По информации источника, в финской Лаппеенранте в состав депутатов после выборов может войти Иван Девяткин — один из основателей Александровского общества.

Сазонов в 2013 году был избран председателем Союза Лицеистов Финляндии, а также с 2013 по 2014 год занимал должность члена правления союза «Европейская Финляндия».

В 2015 году Сазонов сделал шаг в сторону политической карьеры и баллотировался на выборах в Парламент Финляндии от коалиционной партии в Хельсинкском округе. Тогда ему не удалось занять кресло депутата.

Ранее сообщалось, что новым президентом Эквадора на четыре года стал Даниэль Нобоа.