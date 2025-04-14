Yle: мэром Хельсинки станет русский
Yle: будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Сазонов
Фото: [flickr.com]
Новым мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов, сообщила финская телерадиовещательная компания Yle.
Сазонов, выдвинутый от Национальной коалиционной партии (НКП), одержал победу на муниципальных выборах, состоявшихся 13 апреля.
Сазонов активно вовлечен в политическую жизнь Хельсинки с 2017 года. Тогда он был избран в городской совет. С 2021 года политик занимает должность заместителя мэра по социальным вопросам и здравоохранению. Сам политик родился в 1993 году в Хельсинки в семье эмигрантов
По информации источника, в финской Лаппеенранте в состав депутатов после выборов может войти Иван Девяткин — один из основателей Александровского общества.
Сазонов в 2013 году был избран председателем Союза Лицеистов Финляндии, а также с 2013 по 2014 год занимал должность члена правления союза «Европейская Финляндия».
В 2015 году Сазонов сделал шаг в сторону политической карьеры и баллотировался на выборах в Парламент Финляндии от коалиционной партии в Хельсинкском округе. Тогда ему не удалось занять кресло депутата.
Ранее сообщалось, что новым президентом Эквадора на четыре года стал Даниэль Нобоа.