По словам главы оборонного ведомства Финляндии Антти Хяккянена, налогоплательщикам государств Старого Света необходимо «найти больше финансов для поддержки Незалежной» в случае ослабления данной поддержки со стороны Вашингтона в результате президентских выборов. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

Он признал, что ситуация окажется для Киева сложной в случае сокращения поддержки Штатами.

По мнению министра обороны Финляндии, сегодня не подходящее время заявлять об усталости от украинского конфликта.

Ранее французский политик Филиппо призвал Запад прекратить финансовую и военную поддержку Украины.