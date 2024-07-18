Yle: в Финляндии сотни россиян ждут очереди на предоставление убежища

Около сотни граждан РФ ждут решения властей Финляндии на предоставлении им убежища в стране. Об этом со ссылкой на данные финской иммиграционной службы сообщила телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что проблемы возникли из-за решения агентства Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приостановить разработку для всех государств — членов организации принципов работы с просителями убежища из РФ. В Финляндии данные принципы начали применяться в полном объеме только с весны 2024-го года.

Как уточнил источник, теперь каждый случай с предоставлением убежища должен рассматриваться иммиграционными службами индивидуально. В процессе принятия решение должны быть учтены риски для заявителей, а также последствия отказа в убежище.

На данный момент известно, что за предоставлением убежища в финском государстве обратились 714 российских граждан. Отмечается, что иммиграционная служба рассматривает более 1,1 тысяч прошений, 400 из них — поданы женщинами.

По данным телерадиокомпании, с октября 2022 года по конец мая 2024-го года финские власти приняли 232 положительных решения в отношении россиян, которые попросили убежища в стране. 95 человек получили отказ, еще 363 заявления было отозвано.

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