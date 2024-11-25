Ynet: Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Израиль предварительно дал согласие на предложенное соглашение с «Хезболлой» по прекращению огня в Ливане, сообщил израильский портал Ynet, ссылаясь на источники из Израиля, США и Ливана.

Согласно их информации, окончательное решение должно быть принято правительством Израиля. Американский портал Axios указывает, что спецпосланник США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн предупредил, что покинет переговоры, если израильская сторона не примет решения о соглашении о перемирии в ближайшие дни.

Тем не менее проект соглашения включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские силы должны будут покинуть южные районы Ливана.

Планируется, что ливанская армия разместится близ границы, а «Хезболла» выведет свое тяжелое вооружение за реку Литани. Также предполагается создать комитет под руководством США для наблюдения за осуществлением инициативы.

Согласно заявлениям высокопоставленного израильского чиновника, официальное сообщение о соглашении может быть сделано на этой неделе. В то же время другой неназванный источник Axios утверждает, что ряд вопросов остается нерешенным.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по контрольно-пропускному пункту (КПП) «Джусия», расположенного на границе Сирии и Ливана.