Yonhap: экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой

Бывший глава Министерства обороны Южной Кореи Ким Ен Хен предпринял попытку суицида, находясь в тюрьме. Агентство Yonhap сообщило , что его состояние сейчас стабильно.

Ким Ен Хена считают одной из главных фигур в заговоре с введением военного положения. Во время парламентских слушаний высокопоставленный сотрудник министерства юстиции сообщил, что охранник тюрьмы заметил его действия в ночь на вторник, около полуночи. Было заявлено, что его физическое состояние не вызывает опасений.

Согласно сообщениям прессы, Ким Ен Хен фактически контролировал процесс введения военного положения. По заявлениям командующего армейским спецназом, экс-глава обороны отдавал приказы военным вывести парламентариев из здания парламента.

Бывшего министра подозревают в попытке государственного переворота с целью свержения конституционного строя. Эти поступки караются крайне строго, вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

Ранее сообщалось, что Ким Ен Хен написал заявление о своей отставке. Перед этим он попросил прощения перед всеми своими согражданами за ситуацию с введением в Южной Корее военного положения.