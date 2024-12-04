Yonhap: министр обороны Южной Кореи извинился и подал в отставку

По данным журналистов, Ким Ен Хен написал заявление о своей отставке. Перед этим он попросил прощения перед всеми своими согражданами за ситуацию с введением в Южной Корее военного положения. О том, что президенту страны так же, как и членам правительства, стоит подать в отставку, ранее уже говорила оппозиция.

Военное положение в Южной Корее было введено на фоне обострение противоречий между правящей и оппозиционными партиями. При данном положении приостанавливается работа парламента. Оппозиционеры восприняли это как попытку государственного переворота. По их утверждению, при принятии военного положения не было выполнено ни одно необходимое условие. В итоге данное положение было отменено через шесть часов.