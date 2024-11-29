Yonhap: Южная Корея подняла истребители из-за военных самолетов России и Китая

Военные самолеты из России и Китая без предварительного уведомления вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи. В связи с этим южнокорейские вооруженные силы подняли в воздух истребители, сообщило агентство Yonhap.

Этот случай произошел сегодня, 29 ноября, над Восточным морем и в водах у южного побережья. В зону ПВО зашли 11 воздушных судов — шесть из России и пять из Китая. Как уточнили в Комитете начальников штабов (JCS), нарушения воздушного пространства Южной Кореи не зафиксировано.

Агентство отмечает, что зона ПВО не является территориально обозначенным воздушным пространством, но создана для того, чтобы иностранные летательные аппараты могли себя идентифицировать с целью предотвращения случайных инцидентов. В JCS также добавили, что самолеты были обнаружены еще до их входа в зону опознавания.

Москва считает, что Южная Корея установила эту зону в одностороннем порядке и она не создает юридических обязательств для других государств.

Ранее сообщалось, что делегация Владимира Зеленского, возглавляемая министром обороны Украины Рустемом Умеровым, обратилась к Корее с просьбой о продаже вооружения вместо его бесплатной передачи.