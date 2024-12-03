Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности и паралич власти. Ограничения затронули парламент, политические партии и средства массовой информации.

Южная Корея переживает беспрецедентный политический кризис. Президент Юн Сок Ель объявил военное положение, объяснив это необходимостью защиты либерального строя страны. Об этом пишет РИА Новости. По его словам, ситуация накалилась из-за попыток оппозиции инициировать процедуру импичмента, что могло бы парализовать работу государства.

На фоне обострения политической борьбы между правящей Партией народной власти (ПНВ) и оппозиционной Демократической партией Кореи (ДПК) было принято решение приостановить деятельность парламента. Как сообщают источники, парламентская оппозиция блокировала ключевые законопроекты, включая бюджет на следующий год, что усугубляло напряженность.

Командующий военным положением генерал Пак Ан Су подписал указ, запрещающий работу политических партий, проведение митингов и демонстраций. Также под жесткий контроль попали все средства массовой информации, включая печатные и цифровые издания. Эти меры, по заявлению властей, направлены на предотвращение антигосударственной деятельности.

Критики обвиняют президента в превышении полномочий. Лидер ДПК Ли Чжэ Мен заявил, что введение военного положения противоречит Конституции и нарушает демократические принципы страны. Он назвал происходящее шагом к установлению военной диктатуры, добавив, что ситуация превращает страну в государство, где главенствует армия. Об этом сообщают корейские СМИ.

Обострение внутреннего конфликта совпадает с недавними скандалами, связанными с окружением президента, что добавило напряженности. Оппозиция добивалась независимого расследования, но столкнулась с противодействием со стороны правящей партии.

Южнокорейские власти утверждают, что меры временные, но политологи опасаются, что затянувшееся военное управление может значительно ослабить демократические институты страны.

Ранее стало известно о том, что КС Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили о неконституционности выборов.