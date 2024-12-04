YTN: оппозиция Южной Кореи под угрозой импичмента потребовала отставки президента

Судя по всему, положение в Южной Корее, где разразился политический кризис, становится всё более напряжённым. Как сообщает YTN, главная оппозиционная партия страны — Демократическая — потребовала от президента Юн Сок Ёля немедленно подать в отставку.

В случае, если президент не выразит готовность покинуть свой пост, оппозиция планирует уже сегодня, 4 декабря, начать процедуру отстранения главы государства от должности.

«Демпартия заявила, что если президент Юн Сок Ель немедленно не уйдет в отставку, она начнет процедуру импичмента. Это будет соответствовать воле народа», — сказано в сообщении телеканала.

Напомним, что военное положение в Южной Корее было введено ночью на среду, чтобы вычистить просеверокорейские силы и удержать существующий строй. При этом, после отмены военного положения в стране возле здания Нацсобрания собралась большая толпа. Военные перестали штурмовать здание, а в это время люди продолжают выкрикивать лозунги против президента.

Ранее востоковед Воронцов объяснял необходимость введения в Южной Корее военного положения.