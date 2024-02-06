Видеохостинг YouTube заблокировал канал ГТРК «Санкт-Петербург». 6 февраля российские интернет-пользователи не смогли обнаружить аккаунт телеканала в своих подписках.

Информацию о блокировке подтвердили в петербургском отделении Союза журналистов России (СЖР). Там отметили, что видеохостинг не предупредил ГТРК о блокировке телеканала.

Кроме того, с YouTube также пропали каналы других филиалов ГТРК — Псковской, Мурманской, Архангельской областей, а также республик Коми и Карелия. Всего сервис ограничил доступ к более сорока каналам.

Как пишет издание «Коммерсант», в ВГТРК над решением проблемы работают технические специалисты.

Видеохостинг YouTube регулярно блокирует каналы российских блогеров, федеральных телеканалов. В 2022 году одним из первых заблокированных аккаунтов стал канал ГТРК «Грозный».

Ранее издание Cybernews.com сообщило, что с начала 2023 года YouTube заблокировал свыше 900 российских каналов. Отмечается, что основной причиной блокировки стала поддержка авторов этих аккаунтов проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Видеохостинг блокирует каналы российских СМИ, государственных органов, бизнес-структур. Своих каналов лишились аналитик Юрий Подоляка, блогер и дизайнер Артемий Лебедев, блогер Стас Васильев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России не планируют блокировать VPN-сервисы.