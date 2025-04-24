За год НАТО в 2,5 раза увеличила контингент вблизи западных границ России

НАТО наращивает контингент вблизи западных границ России, тем самым формируя «ударный кулак», заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

По его словам, за год численность воинских контингентов стран НАТО выросла почти в 2,5 раза.

Параллельно альянс развивает военную инфраструктуру на территории стран Восточной Европы.

Также продолжается развертывание систем стратегической противоракетной обороны и реализуются мероприятия, направленные на поддержание высокой боеспособности тактического ядерного потенциала в Европе.

Кроме того, Шойгу рассказал о новой системе боевой готовности, которая предполагает возможность развертывания у границ России 100-тысячной группировки войск в течение десяти суток, 300-тысячной – к окончанию 30 суток, 800-тысячной – по истечению 180 суток.

Страны НАТО также активно модернизируют системы противовоздушной обороны, добавил он.

Ранее сообщалось о том, что спецпосланник США обратился к Украине по поводу вступления в НАТО.