За ночь над российской территорией уничтожили 16 украинских БПЛА

Отмечается, что за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) отбили вражеские объекты над Белгородской областью и Черным морем. В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов сбили над территорией региона, еще два — над морем.

В сообщении Минобороны также отмечается, что ВС РФ сумели сорвать ротацию ВСУ в Курской области. По данным ведомства, экипаж штурмовиков Су-25 уничтожил живую силу и бронированную технику в приграничном районе российского региона.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российскую территорию с помощью БПЛА. Ежедневно Минобороны РФ сообщает о сбитых в небе над регионами вражескими дронами.

Ранее исполняющая обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что Москва начала формировать списки легионеров, воюющих в составе ВСУ против России в Курской области.