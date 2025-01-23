За ночь силы ПВО сбили четыре беспилотника над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на 23 января ликвидировала четыре беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ. Губернатор региона Вячеслав Гладков пока свои комментарии по этому поводу не давал.

ВСУ регулярно используют беспилотники для ударов по территории РФ. БПЛА могут использоваться для атаки на военные объекты, склады боеприпасов, командные пункты и другие стратегически важные цели.

Кроме того, украинские военные могут применять дроны для проведения разведывательных операций, сбора информации о передвижениях и расположении российских войск.

Минобороны ежедневно сообщает о ликвидации беспилотников. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области, так как эти регионы граничат с Украиной.

Как ранее сообщило издание UnHerd, Украина пересмотрела тактику ударов БПЛА по территории РФ, признав ее неэффективной.