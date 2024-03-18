За Путина на выборах президента РФ проголосовало рекордное число избирателей

За действующего президента России Владимира Путина свои голоса отдали рекордное количество избирателей, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

После обработки почти 100% бюллетеней Путин набрал 87,29% голосов граждан России. Памфилова заявила, что таких показателей не было за всю историю страны. На данный момент ЦИК обработал 99,76% протоколов.

Ранее Памфилова также сообщила, что официальные итоги выборов президента России подведут 21 марта.

Также ЦИК сообщил, что в Москве были обработаны 100% бюллетеней, которые показали, что кандидатуру Путина поддержали 85,13% избирателей.

В президенткой гонке участвовали, помимо Путина, который выдвинул свою кандидатуру как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель «Новых людей» Владислав Даванков и член КПРФ Николай Харитонов.

По итогам обработки 99,76% бюллетеней, Слуцкий набрал 3,21% голосов избирателей, Даванков — 3,84%, Харитонов — 4,30%.

Выборы президента России проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. 29 регионов страны могли принять участие в электронном голосовании.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, сколько граждан РФ приняли участие в голосовании за рубежом.