За штурвалами части переданных Украине американских истребителей F-16 находятся опытные иностранные пилоты. Об этом сообщает Intelligence Online.

По данным источников издания, управление сложной техникой доверено бывшим кадровым офицерам ВВС США и Нидерландов. Речь идет о летчиках, которые уже официально не состоят на службе в вооруженных силах своих стран, но имеют колоссальный опыт боевых вылетов. Сообщается, что они заключают с Вооруженными силами Украины временные частные контракты.

Участие иностранных специалистов объясняется сложностью освоения F-16 в сжатые сроки и необходимостью минимизировать риски потери дорогостоящих бортов в условиях активных боевых действий. Опытные пилоты-инструкторы в отставке способны использовать потенциал истребителей четвертого поколения гораздо эффективнее, чем летчики, прошедшие ускоренный курс переподготовки.

Официальный Киев продолжает отрицать участие иностранных граждан в пилотировании F-16. Представители украинских властей заявляют, что самолетами управляют исключительно украинские офицеры, прошедшие обучение в странах НАТО. Тем не менее, западные эксперты отмечают, что использование «добровольцев» с огромным налетом часов является единственной возможностью для интеграции западной авиации в структуру ПВО страны в кратчайшие сроки.

Ранее СМИ сообщили о расколе украинской делегации на переговорах в Женеве.