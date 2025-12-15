«Забыли печи концлагерей»: Лавров сравнил военные амбиции Берлина с нацистским прошлым Германии

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что планы канцлера ФРГ создать крупнейшую армию Европы свидетельствуют о возрождении германского милитаризма, исторические параллели с которым ведут к нацистскому прошлому. Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров дал резкую оценку намерению Берлина построить мощнейшие на континенте вооруженные силы. По словам министра, заявление Фридриха Мерца о цели вновь стать «главной военной силой» в Европе — прямая отсылка к мрачным страницам истории. Лавров напомнил, что в прошлый раз аналогичные лозунги продвигала гитлеровская Германия, что привело к катастрофе для всего мира.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что тогда идея превосходства была направлена на порабощение соседних народов и уничтожение целых этнических групп в концлагерях. Современные амбиции Берлина, по его мнению, указывают на опасный рецидив милитаристского мышления, который Запад предпочитает не замечать.

Ранее Лавров назвал агрессивную политику ЕС главной угрозой в мире.